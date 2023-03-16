ليبيا.. عسكريون يتفقون على دعم تنظيم الانتخابات

العالم- ليبيا

واشار موقع العربي الجديد انه جاء ذلك في ختام اجتماع ضمن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، وعدد من قادة المجموعات المسلحة من المنطقتين الغربية والشرقية، أمس الأربعاء، في العاصمة التونسية، برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

ويعد الاجتماع هو الأول الذي يضم لجنة "5 + 5" مع قادة المجموعات المسلحة من غرب وشرق البلاد، إذ اعتادت اللجنة على عقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي بمدينة سرت، وسط شمال البلاد.

وقالت البعثة الأممية، في بيان ليل الأربعاء-الخميس، إن الاجتماع هدف "إلى إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي 2023".

ونقلت البعثة عن المجتمعين تأكيدهم على أن مصالح بلادهم "تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة"، وكذلك "وجوب الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية".

كما اتفق المشاركون على "تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وتجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين.

وأكد المجتمعون ضرورة العمل على "منع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين"، وكذلك "عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل".

وضمن سعيهم لدعم جهود المصالحة الوطنية، اعتبر المجتمعون "جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم من أهم ركائز جهود المصالحة.

وختمت البعثة بيانها بالتأكيد على اتفاق المجتمعين على ضرورة استمرار التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.