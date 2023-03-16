شاهد بالفيديو.. مناورات ايرانية صينية روسية في البحار

العالم - مراسلون

هنا والی ميناء تشابهار جنوب شرق ايران، تصل المعدّات البحرية لإيران وروسيا والصين، فعلى مساحة تبلغ حوالي سبعة عشر ألف كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي، انتشرت قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقطع بحرية روسية وصينية لتجري تدريبات على الإنقاذ والاغاثة وسط البحار، ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.

وقال المتحدث باسم المناورات، الأدميرال مصطفى تاج الديني لقناة العالم:"اهم أهداف المناورات رفع مستوى الامن في شمال المحيط الهندي ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري ورسالتها المهمة هي السلام والصداقة وإيجاد الامن المستدام في هذه المنطقة".

عناصر من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينة في لحظة تنسيق قبل بدء المناورات البحرية المشتركة، يضعون هنا اللمسات الأخيرة لتحرك قوى الدول الثلاث في أعالي البحار في مناورات تحمل شعارْ 'السلام؛ الصداقة والامن البحري المستدام".

وقال قائد المجموعة البحرية الروسية، اولغ غلادغي:"هذه المناورات التي تقام بين الدول الثلاث هي من أجل تأمين الامن في المنطقة ودعم القوات المتواجدة فيها".

وقال قائد المجموعة الصينية، تشو ماي شي:"نحن مسرورون لمشاركتنا في هذه المناورات إلى جانب ايران وروسيا الصديقتين ونأمل استمرارها في الأعوام القادمة والمهم هو أن هذه القدرات البحرية الثلاث تجري المناورات هنا".

للمرة الرابعة تجري ايران مناورات بحريةً مشتركةً مع روسيا والصين كقوتين كبيرتين، مناورات قد تهدف الى رسم معادلة جديدة في التعاون العسكري بمنطقة تواجه العديد من التحديات على المستوى الأمني وسلامة الملاحة البحرية.

مناورات تهدف الی ترسيخ الامن ورکائزه في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول الثلاث دعماً للسلام العالمي والامن البحري وايجاد اسرة بحرية بمستقبل مشترک.