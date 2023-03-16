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اليونيفيل يكذب رواية جيش الاحتلال

اليونيفيل يكذب رواية جيش الاحتلال
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان اندريا تيننتي، أن اليونيفيل اطلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى الاراضي المحتلة من لبنان، مشيراً إلى أن اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور في المنطقة في الأيام الأخيرة.

العالم - لبنان

ولفت في بيان، إلى أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، يحث الجانبين على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات.

وأمس، زعم جيش الإحتلال، وجهاز الأمن العام الصهيوني الشاباك، وشرطة الاحتلال، أن منفّذ تفجير لغم كبير عند مفترق مجدو قرب مدينة حيفا، الإثنين، هو شخص تسلَّل من لبنان، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، وهناك قتله الجيش، واحتجز جثته.

إلى ذلك، نفى المجلس الثوري لـقوات الجليل - الذئاب المنفردة، في بيان، رواية جيش الاحتلال حول تسلل شخص من لبنان، واكد إن منفذ عملية مجدو على قيد الحياة، وهو في مكان آمن ولديها توثيق للعملية.

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اليونيفيل يكذب رواية جيش الاحتلال

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