بالفيديو.. منطقة الخليج الفارسي بين مشروعين

العالم - خاص بالعالم

وقال د. محمدي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم، هناك مشروعان الاول صيني يريد استقرار المنطقة امنياً واقتصادياً وسياسياً والثاني اميركياً صهيونياً يبحث عن ايجاد اصطفافات وخلافات وهمية علی صعيد المنطقة لاستخدامها من أجل بيع السلاح لدول المنطقة.

وأشار الی تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان حول وجود الكثير من فرص الاستثمار السعودي في إيران وايضاً زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الی الامارات، مؤكداً ان هذه المؤشرات تكشف عن انحسار دور الولايات المتحدة في المنطقة، بحيث انه حتی شركائها بدأوا عدم الاتكال عليها بعد ظهور لاعبة جديدة في المنطقة وهي الصين.

هذا وبدأ الادميرال شمخاني اليوم الخميس، زيارة إلى ابوظبي علی رأس وفد رفيع المستوى الإقتصادي والأمني بعد زيارة قام بها مستشار الامن الوطني في الامارات الشيخ "طحنون بن زايد ال نهيان" وتلبية لدعوة نظيره الاماراتي.

وسيلتقي أمين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني خلال زيارته للامارات نظيره الاماراتي و كبار المسؤولين في هذا البلد وستتم مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.