شمخاني يلتقي الرئيس الاماراتي

العالم- ايران

وتوجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صباح اليوم الخميس، إلى الإمارات، في زيارة تستغرق يوماً واحداً تلبية لدعوة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

والتقى شمخاني رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان بعد وصوله الى الامارات وبحث معه القضايا الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

وشدد شمخاني في هذا اللقاء على ضرورة توسيع وتعميق العلاقات بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، مشيرا إلى الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية والقواسم الثقافية والدينية المشتركة بين البلدين.

ويرافق شمخاني في زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفد يضم حاكم البنك المركزي الإيراني، ومسؤول كبير بوزارة الأمن، ومساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الخليج الفارسي.

وقبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى الإمارات، قال شمخاني لوكالة "إرنا"، إن الحكومة الإيرانية الحالية تركز على التعاون الإقليمي في إطار دبلوماسية الجوار لبناء منطقة قوية.

يتبع