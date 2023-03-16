الصحة الفلسطينية: ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

العالم ـ فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار على شابين خلال اقتحام مدينة جنين، حيث جرى استشهادهما على الفور، فيما استشهد شاب آخر خلال الاشتباكات المندلعة.

وبدورها، أكدت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة 18 شخصا منهم 4 بحالة حرجة.

وذكرت ذات المصادر، أنه تم محاصرة قوة من المستعربين التابعة للاحتلال داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة جنين، وجيش الاحتلال يدفع بتعزيزات كبيرة لإخلاء الجنود.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني: "أنه تم تصفية فلسطينيين اثنين خلال تبادل إطلاق نار في جنين".

وأكدت مصادر محليه أن الشهيدان الذي اغتالتهم قوات الاحتلال في مدينة جنين هما "يوسف شريم" من كتائب القسام و"نضال خازم" من سرايا القدس، والشهيد الثالث في جنين هو "عمر عوادين".