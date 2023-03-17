الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العدو الصهيوني يعيش في حالة القلق ويطلق قذائف على الحدود مع لبنان

العدو الصهيوني يعيش في حالة القلق ويطلق قذائف على الحدود مع لبنان
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

يعيش العدو الصهيوني في حالة قلق حيث اطلق 7 قذائف ضوئية من عيار 155 ملم سقطت إحداها داخل الأراضي اللبنانية بين بلدتي رميش ويارون.

العالم - لبنان

قبل ذلك فعّل جيش الاحتلال الصهيوني الإضاءة الحمراء على كافة أبراج التجسس العملاقة في كافة مواقع الأمامية على طول الحدود مقابل بلدات: عيتا الشعب ورميش ويارون.

وتزامن هذا الإجراء مع إطلاق قنابل مضيئة فوق المناطق الحدودية المحاذية لهذه البلدات، وإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات المقابلة للبلدات اللبنانية المذكورة، وفي ظلّ حركة آليات لافتة قرب هذه الحدود.

وطلبت قوات العدو من المستوطنين قرب السياج الحدودي مع جنوب لبنان التزام منازلهم خوفا من عمليات تسلل من الاراضي اللبنانية كما دوت صفارات انذار بالمستوطنات المقابلة لعيتا الشعب ورميش و يارون.

و ادعى المتحدث باسم القوات الصهيونية عن اطلاق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان بعد رصد حركة مشبوهة.

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يُمَهِّد لعملية تجسس جوي على الحدود مع لبنان

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق اجواء لبنان فوق مزارع شبعا

تحليق مروحتين صهيونيتين على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيرة من روسيا وتركيا

صحيفة امريكية تدعو إدارة بايدن إلى الرد على حادث سقوط المسيرة

الأسرى يقـررون حرق غرف بأقسام سجون الاحتلال ردًا على الإجراءات العقابية

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في الصحن الرضوي الشريف

اللبناني سلامة قلق من امكانية ادعاء القاضية الفرنسية عليه في باريس

منظمة «التعاون الإسلامي» تثمن الاتفاق السعودي – الإيراني