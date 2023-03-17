العدو الصهيوني يعيش في حالة القلق ويطلق قذائف على الحدود مع لبنان

العالم - لبنان

قبل ذلك فعّل جيش الاحتلال الصهيوني الإضاءة الحمراء على كافة أبراج التجسس العملاقة في كافة مواقع الأمامية على طول الحدود مقابل بلدات: عيتا الشعب ورميش ويارون.

وتزامن هذا الإجراء مع إطلاق قنابل مضيئة فوق المناطق الحدودية المحاذية لهذه البلدات، وإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات المقابلة للبلدات اللبنانية المذكورة، وفي ظلّ حركة آليات لافتة قرب هذه الحدود.

وطلبت قوات العدو من المستوطنين قرب السياج الحدودي مع جنوب لبنان التزام منازلهم خوفا من عمليات تسلل من الاراضي اللبنانية كما دوت صفارات انذار بالمستوطنات المقابلة لعيتا الشعب ورميش و يارون.

و ادعى المتحدث باسم القوات الصهيونية عن اطلاق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان بعد رصد حركة مشبوهة.