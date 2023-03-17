الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: تصريحات المستشار الألماني دليل على النفاق

كنعاني: تصريحات المستشار الألماني دليل على النفاق
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، إلى التصريحات المعادية لإيران للمستشار الألماني خلال لقائه مع نتنياهو ، ووصف تصريحات شولتز بأنها نفاق.

العالم - ايران

قال المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" : "سئمت الدول المستقلة والرأي العام العالمي من المواقف والسلوكيات القائمة على المعايير المزدوجة ملفتا ان المزاعم والاتهامات الغربية ضد إيران مبنية على النفاق وهي تفتقر الى المصداقية.

ورداً على التصریحات المعادية لإيران التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتز في لقائه برئيس وزراء الكيان الصهيوني، اعتبر كنعاني اليوم الجمعة توجیه المزاعم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول امتلاك الأسلحة النووية وأن هذا يمثل تهديدًا للآخرين تكرارا لدعم السلطات الألمانية لمواقف الكيان الصهيوني.

وأضاف "من المستغرب أن تعتبر السلطات الألمانية برنامج إيران النووي السلمي، الذي يخضع لإشراف ورقابة أکثر صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تهديدًا" ،لكنهم لا يتحدثون عن الترسانة الهائلة من الأسلحة النووية للکیان الصهيوني المزيف والمحتل والمعادي للقانون الدولي، التي تمثل تهديدًا للمنطقة والعالم.

وقال: سئمت الدول المستقلة والرأي العام العالمي من المواقف والسلوكيات القائمة على المعايير المزدوجة وبات واضحا ان المزاعم والاتهامات الغربية ضد إيران مبنية على النفاق وهي باطلة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير على المسار الصحيح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمیر عبداللهیان: زيارة شمخاني للامارات تأتي ضمن العلاقات الامنية

امن لبنان يلقي القبض على 'مهندس' أخطر شبكات تجارة وترويج المخدّرات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-03-2023

شاهد.. غضب الشارع يتفاقم في فرنسا والسبب..

الخارجية الصينية: العلاقات بين بكين وموسكو لا تخضع لضغوط وتهديدات من الخارج

الخطيب: الصيغة الطائفية في لبنان هي السبب في تكرار الازمات