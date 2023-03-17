الكرملين: إمداد بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا بالمقاتلات سيسبب مشاكل إضافية لها

العالم - روسيا

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "إن إمداد بولندا وسلوفاكيا بالطائرات المقاتلة والمعدات القديمة لأوكرانيا سيجعل تلك المعدات عرضة للدمار، ولن يؤثر على نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إلا أنه، وفي الوقت نفسه، سيسبب مشكلات إضافية لأوكرانيا".

هذا وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده، وافقت على نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا. ونقلت صحيفة "برافدا" عن رئيس الحكومة أن "الحكومة اتخذت قرارا ووافقت بالإجماع على الاتفاقية الدولية بشأن التبرع بمقاتلات ميغ-29، وأنظمة الدفاع الجوي كوب إلى أوكرانيا".

وأكد هيغر أن رئيس سلوفاكيا ورئيس البرلمان قد اطلعا على هذا القرار ووافقا عليه.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن القوات الجوية للجمهورية لديها 11 مقاتلة من طراز "ميغ-29".

وذكر وزير الدفاع السلوفاكي أن هذه المقاتلات تم إخراجها من الخدمة في الجيش، ولم يتم إجراء تدريب الطيارين لها منذ عدة سنوات.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، استلمت سلوفاكيا 12 مقاتلة من طراز "ميغ-29" من روسيا في النصف الأول من التسعينيات كجزء من سداد الديون السوفيتية.

وتحطمت إحدى المقاتلات في وقت لاحق، كما أن من بين الطائرات الـ 11 المتبقية، سيتم نقل واحدة إلى المتحف، وإرسال الباقي إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أفاد المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر ميولر، بنية العديد من الدول إمداد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ-29".

وقال إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بولندا تمتلك قائمة بأسماء الدول التي ستمد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ-29".