الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣
١٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد القوة البحرية الايراني : استطعنا ان ننقل المفاهيم القتالية بين قوات البلدان الثلاث المشاركة في المناروات

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وزير خارجية تركيا بصدد زيارة مصر

لليوم الـ'41'.. القيادي الشيخ 'عدنان' يستمر بالإضراب عن الطعام

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أمیر عبداللهیان: زيارة شمخاني للامارات تأتي ضمن العلاقات الامنية

امن لبنان يلقي القبض على 'مهندس' أخطر شبكات تجارة وترويج المخدّرات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-03-2023