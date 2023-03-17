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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد القوة البحرية الايراني : دول المنطقة هي المصدر الاكبر لتامين النفط في العالم وهذا يوجب علينا ضرورة توفير الامن في هذه المنطقة
قائد القوة البحرية الايراني : استطعنا ان ننقل المفاهيم القتالية بين قوات البلدان الثلاث المشاركة في المناروات
قائد القوة البحرية الايراني : دول المنطقة هي المصدر الاكبر لتامين النفط في العالم وهذا يوجب علينا ضرورة توفير الامن في هذه المنطقة
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش
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