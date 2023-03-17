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لليوم الـ'41'..

القيادي الشيخ 'عدنان' يستمر بالإضراب عن الطعام

القيادي الشيخ 'عدنان' يستمر بالإضراب عن الطعام
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أنَّ الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (41) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

العالم- فلسطين

وبحسب "مهجة القدس"، يواجه الأسير القيادي عدنان ظروف عزل صعبة في عزل ما يسمى بـ" سجن مشفى الرملة"، حيث يعيش في غرفة انفرادية مليئة بحشرات البق التي تنهش جسمه.

وكان أفاد الأسير الشيخ القيادي خضر عدنان، الثلاثاء الماضي، في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها اليوم الجمعة، أنه مازال مستمرًا في إضرابه عن الطعام وهو بوضع صحي يتراجع يومًا بعد يوم، وأصبح يتحرك بواسطة كرسي متحرك، ويواجه ظروف عزل صعبة في عزل الرملة، حيث الغرفة المعزول فيها مليئة بحشرات البق التي تنهش جسمه.

وأشار القيادي عدنان إلى، استمرار مضايقات السجانين، وخاصة في الليل، ولا يتوقف السجانين عن تفتيشهم الليلي وطرق الأبواب لإزعاجه والتنغيص عليه، وسؤالهم له عن شرب الماء وأخذ الدواء، رافضًا تلقي الدواء أو الفيتامينات أو المدعمات وفقط يشرب الماء.

كما أكد في رسالته، بخصوص استمراره في إضرابه عن الطعام، قائلًا: "أتوكل على الله وحده المعين الرحيم، من قال "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ"، جزى الله عز وجل كل من يقف إلى جانب أهلي في هذه المحنة والمعركة للحرية ولا عزاء للمتخاذلين والمقصرين والمتنكبين ومن جنبوا في كل حين".

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