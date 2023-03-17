الفتح العراقي: امريكا لاتريد استئصال 'داعش' في العراق

العالم - العراق

وقال عبد الهادي ان" المخابرات الامريكية هي وراء صناعة التطرف الدولي ابتداء بالقاعدة وانتهاء بداعش الارهابي وغيرها وهذا الامر ليس سرا بل معروفة لدى الراي العام الدولي ومذكرات بعض ساستها تؤكد هذا المسار بشكل مباشر".

واضاف، ان "امريكا لاتريد وصول داعش الارهابي الى نهايته في العراق وتحرص على بقاء بعض فلوله والادلة كثيرة منها حمايتها لاكثر من الالاف من عتاة الارهاب من جنسيات عدة في مخيم الهول السوري لاستغلالها ضمن مصالح جيوسياسية لزعزعة الاستقرار في بلدان الشرق الاوسط ومنها العراق".

واشار الى ان" واشنطن تدعم ارهابيي داعش عبر 3 طرق ابرزها التمويل السري وتزويده بالمعلومات وانجاح ملف تهريب عناصره من سوريا صوب العراق مؤكدا بان امريكا لاتريد استقرار البلاد وكل ماتدعيه من الحرب على الارهاب حبر على ورق".

ويشهد العراق بين فترة واخرى خروقات امنية من قبل خلايا داعش الارهابي ما يؤدي الى سقوط ضحايا".