بيسكوف: روسيا تمدد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما

العالم- روسيا

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت على لسان نائب الوزير ألكسندر غروشكو أن موسكو، مقابل التزامها بالصفقة، تسعى لضمان الوفاء بجميع الالتزامات المقابلة، وإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

وينتهي العمل بصفقة الحبوب الحالية يوم غد السبت 18 مارس الجاري، فيما تعتمد روسيا في قراراتها على مدى فعالية الجزء الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وقد دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى تنفيذ صفقة الحبوب، والجزء المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.