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قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية اسماعيل قاآني يزور سوريا للمرة الثانية بعد حادثة الزلزال الاخير لمتابعة أوضاع المتضررين واحتياجاتهم

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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