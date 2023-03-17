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وسائل اعلام : محكمة لاهور تمنح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان حماية قضائية لمدة أسبوع تحول دون اعتقاله في 9 محاضر بتهم مختلفة

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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