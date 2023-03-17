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شهداء وجرحى بينهم قياديان ميدانيان برصاص الإحتلال في جنين

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

يستمر مخيم جنين الذي يشكل رمزا للصمود والمقاومة في تقديم قوافل الشهداء لاحتضانه جيلا شبابيا مقاوما، توارث الفكرة عن قادة المخيم السياسية.

العالم - خاص بالعالم

اليوم فقط، بات بإمكاننا الكشف عن هوية هذا المقاوم المقنع بعد أن اغتالته قوة من المستعربين في جنين.

نضال خازم القائد في سرايا القدس استشهد برفقة صديقه يوسف شريم القائد في كتائب القسام، فأعلن جيش الاحتلال نجاح عمليته.

يأتي أصدقاء الشهيدين لزيارتهم، رغم اصاباتهم في معارك سابقة.

خلافا لكل عمليات الاحتلال السابقة وبعيدا عن مخيم جنين..لم يكن كمينا ولا قصف منزل.

في عرف المقاومين يتوحد الدم، لاقيمة لانتمائك السياسي.. القيمة هنا تتلخص في رفعك للسلاح أمام العدو.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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