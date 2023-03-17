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سفیر ایران فی جنیف..

لا ينبغي استخدام حرية التعبير كذريعة لترويج العنف ضد المسلمين

لا ينبغي استخدام حرية التعبير كذريعة لترويج العنف ضد المسلمين
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

صرح السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الایرانیة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف علي بحریني انه لا ينبغي أن تكون حرية التعبير ذريعة للترويج للإسلاموفوبيا والعنف ضد المسلمين.

العالم- ايران

وقال بحریني في مراسم اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي أقيم بحضور رؤساء المنظمات الدولية والدبلوماسيين المقيمين في جنيف: إن "الإسلاموفوبيا" الناجم عن نوع من التحيز والتمييز ضد المسلمين، مما قد يكون له تداعیات وخيمة على الأفراد والمجتمعات.

وصرح أن حرية التعبير يجب ألا تكون ذريعة لترويج الإسلاموفوبيا ، مضيفًا: نحن نعلم أن حرية التعبير هي حق أساسي وضروري، ولكن وفقًا للوثائق الدولية لحقوق الإنسان، لا ينبغي استخدام التمتع بالحق في حرية التعبير لنشر الكراهية وترویج العنف ونعتقد أن الإسلاموفوبيا أوالقیام بأي عمل آخر ضد الرموز الإسلامية المقدسة ليس شكلاً مشروعًا من أشكال حرية التعبير ، ولكنه شكل من أشكال التعصب.

وكان أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضوا، قد تبنوا في 15 آذار/ مارس2022، قرارا اقترحته باكستان يجعل 15 آذار/مارس من كل عام، يوما لمحاربة الإسلاموفوبيا، ويدعو نص القرار الذي صدر حينئذ، إلى "توسيع الجهود ، الدولية لخلق حوار عالمي، من شأنه أن يشجع التسامح والسلام، ويركز على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

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سفیر ایران فی جنیف.. لا ينبغي استخدام حرية التعبير كذريعة لترويج العنف ضد المسلمين

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