السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا

العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني المناطق المنكوبة بالزلزال في شمال غرب سوريا يوم الجمعة، في ثاني زيارة من نوعها منذ وقوع الزلزال.

العالم - ايران

ونقلت وكالة الانباء الايرانية نقلا عن مصدر مطلع اليوم الجمعة ان العميد قاآني زار المناطق المنكوبة في محافظتي حلب واللاذقية واشرف عن قرب على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وكان العميد قاآني قد زار هذه المناطق بعد 3 أيام من وقوع الزلزال في 6 فبراير الماضي للاشراف على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وقد ارسلت ايران حتى الآن 447 طنا من المساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا عبر 16 رحلة جوية حطت في مطارات حلب ودمشق واللاذقية وسلمت الى الجهات المعنية في سوريا.

وانشأت ايران 9 مخيمات لايواء منكوبي الزلزال في حلب تؤوي 12 الف مواطن سوري.

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو.. زيارة العميد قاآني للمناطقَ المتضررةَ بالزلزال في اللاذقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد قاآني يزور للمرة الثانية مناطق الزلزال في سوريا

استهداف نقطة عسكرية وطائرة استطلاع لقوات الاحتلال في نابلس

"لصوص الطاقة"..هذه الأطعمة تجعلك متعباً

3 إصابات جراء الهجوم السعودي على صعدة اليمنية

هل السكر البني يعد أفضل من السكر الأبيض؟

وسط تصاعد الاحتجاجات..حكومة فرنسا تواجه اقتراحين لحجب الثقة عنها