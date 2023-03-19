دمشق ضد زيارة مارك ميلي المفاجئة لسوريا

العالم - انقلاب الصورة

وفي زيارة مفاجئة وصل رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة مارك ميلي لسوريا لما اعتبره تقييم 8 أعوام من محاربة تنظيم داعش ولمراجعة اجراءات حماية القوات الاميركية من أي هجوم.

واعتبر ميلي ان نشر القوات الاميركية في سوريا لمحاربة تنظيم داعش لايزال يستحق المخاطرة وربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها مؤكداً ان من الضروري الحاق هزيمة دائمة بداعش ومواصلة دعم اصدقاء وحلفاء واشنطن في المنطقة.

فيما اعتبرت الخارجية السورية ان الزيارة غيرشرعية وتأتي لزيارة قاعدة عسكرية اميركية غيرشرعية في شمال شرق سوريا مؤكدة ان المسؤول العسكري الاميركي تذرع بأن سبب هذه الزيارة هو تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم داعش لكن هذه الادعاءات سقطت قبل ان تبدأ الادارة الاميركية بالترويج لها فالمجتمع الدولي يعرف جيداً ان داعش هو وليد غيرشرعي للاستخبارات الاميركية كما ان العمليات الاجرامية التي قامت ويقوم بها داعش لم تستهدف القوات الاميركية وادواتها، بل ان عملياتها الدموية تمت ضد المواطنين السوريين الابرياء.

وأكدت الخارجية السورية ان سرقة القوات الاميركية للثروات السورية بما في ذلك النفط والقمح مستمرة دون توقف موضحة ان الدعم الذي تقدمه القوات الاميركية لميليشيات ارهابية وانفصالية في المناطق التي تحتلها هو موقف اميركي معلن هدفه اطالة الحرب السورية لأهداف لم تعد خافية علی أحد.



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