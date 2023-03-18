سفير الاحتللال بالمنامة يقر بوجود الرفض الشعبي الكبير للتطبيع

العالم - البحرين

وقال السفير الصهيوني إن علاقات التطبيع المتنامية بين الجانبين ستستغرق وقتا، وسط مخاوف من نقص الاستثمارات الاقتصادية، وأن بناء علاقات اقتصادية وتجارية لجمع الناس معا، يستغرق وقتا.

وزعم ان إرسال خمسة عشر شابا من البحرين إلى الكيان المحتل في زيارة لمدة أسبوع، يمثل نجاحا في العلاقات بين الجانبين، داعيا إلى زيادة تبادل الزيارات بين الجانبين البحريني والصهيوني، لتعزيز التطبيع الاقتصادي.

وكانت البحرين والكيان الصهيوني قد وقعا على اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، كجزء من اتفاقيات ما تسمى "إبراهيم" التي شهدت أيضا تطبيع العلاقات مع الإمارات وسط رفض شعبي على المستويين الداخلي و الدولي.