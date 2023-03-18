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سفير الاحتللال بالمنامة يقر بوجود الرفض الشعبي الكبير للتطبيع

سفير الاحتللال بالمنامة يقر بوجود الرفض الشعبي الكبير للتطبيع
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الكيان الصهيوني لدى المنامة إيتان نائيه، الرفض الشعبي الواسع في البحرين، لاتفاقيات التطبيع التي تم توقيعها في العاصمة واشنطن عام 2020، والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.

العالم - البحرين

وقال السفير الصهيوني إن علاقات التطبيع المتنامية بين الجانبين ستستغرق وقتا، وسط مخاوف من نقص الاستثمارات الاقتصادية، وأن بناء علاقات اقتصادية وتجارية لجمع الناس معا، يستغرق وقتا.

وزعم ان إرسال خمسة عشر شابا من البحرين إلى الكيان المحتل في زيارة لمدة أسبوع، يمثل نجاحا في العلاقات بين الجانبين، داعيا إلى زيادة تبادل الزيارات بين الجانبين البحريني والصهيوني، لتعزيز التطبيع الاقتصادي.

وكانت البحرين والكيان الصهيوني قد وقعا على اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، كجزء من اتفاقيات ما تسمى "إبراهيم" التي شهدت أيضا تطبيع العلاقات مع الإمارات وسط رفض شعبي على المستويين الداخلي و الدولي.

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سفير الاحتللال بالمنامة يقر بوجود الرفض الشعبي الكبير للتطبيع

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