اتفقنا على ان تعود العلاقات الايرانية البحرينية الى سابق عهدها +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، "عباس كلرو" أن مجمع البرلمانات العالمي يحتضن كل برلمانات العالم وفي كل عام يعقد مرتين، والنسخة 146 لهذا العالم عقدت في البحرين حيث شارك وفد البرلمان الايراني في هذا المؤتمر حيث كان موضوعه حول التعايش السلمي، بمشاركة جميع المجالس والبرلمانات حول العالم.

واوضح، أن وفد البرلمان الايراني شارك في المؤتمر وكان له عدة لقاءات مع وفود البرلمانات العربية من ضمنها السعودية ودول اسلامية وعربية اخرى حيث كانت الاجواء ايجابية.

واشار "كلرو" الى أن هناك مادة اضطرارية طرحتها الدول الغربية خلال مؤتمر البرلمانات العالمي للتعامل مع الأزمات الانسانية دون التطرق للشعب الفلسطيني.

وأكد كلرو على الدفاع عن الامن القومي الايراني وكذلك على عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ومشدد على الدفاع عن القضية الفلسطينية.

البرلمان الايراني يتابع العلاقات مع الدول العربية والاسلامية وإن هناك لجان صداقة من اجل تنمية العلاقات الايرانية مع برلمانات الدول العربية والاسلامية.

وقال كلرو أن السفارة الايرانية فتحت ابوابها في الامارات وكذلك ستفتح السفارات الايرانية في دول عربية اخرى.

واشار كلرو، أن الدول المنطقة يجب أن تتحد من أجل منع الاجانب من اثارة التوترات والفتن في المنطقة، مشددا على أن هناك حاجة ضرورية في المضي قدما في العلاقات في المنطقة من أجل تحقيق الاهداف الاسلامية السامية .

وأكد كلرو على مواجهة التدخلات الاجنبية بالمنطقة والوقوف بوجه هذه التدخلات.

وقال كلرو إنه كان هناك اجتماع بين اللجان الايرانية والسعودية خلال المؤتمر، وكذلك اجتماع بين وفد البرلمان الايراني مع وفود الاردن والبحرين ودول عربية اخرى.

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