هكذا اختتمت ايران وروسيا والصين مناورات حزام الامن البحري

العالم - مراسلون

بهذا الاستعراض تختتم بحرية الجيش الإيراني مناوراتها الى جانب نظيرتيها الروسية والصينية، جميع القطع البحرية حضرت فيه بعد أداء مهامها بكفاءة، بحسب القادة العسكريين، واختبروا جاهزيتهم لأي طارئ شمال المحيط الهندي.

وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني "الأدميرال شهرام ايراني" لمراسل قناة العالم: "جميع الدول الثلاث استعرضوا قدراتهم الحديثة في المناورات وشاهدنا العمل بلغة مشتركة من قبل القوات، اليوم نستطيع أن نقول إن الدول الثلاث تتمكن اجراء عمليات لإيجاد الأمن البحري وكسر هيمنة القوى التي لا دليل لتواجدها في هذه المياه".



أياما عدة ومراحل مختلفة، شهدتها المناورات تحت عنوان ' الحزام الأمني البحري، وعمليات القوات ضمان سلامة الملاحة شمال المحيط الهندي'ن لكن حضور دول وازنة عسكريا بحجم روسيا والصين وإيران في هذه المناورات قد يكون رسالة عن استراتيجية عسكرية جديدة تنتهجها الدول الثلاث في مواجهة التحديات الإقليمية وحتى الدولية، وأن تكون في شمال المحيط الهندي فهي رسالة أنها لا تستهدف أي طرف، وخاصة دول المنطقة.



وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال "مصطفى تاج الديني": "اليوم اختتمنا المناورات لجميع الاهداف المحددة واهمها رفع مستوى جهوزية القوات والتنسيق بينها وصولا للسلام والأمن في شمال المحيط الهندي بالشراكة الجماعية للدول الصديقة . وتقييمنا عن التمارين جيد جدا".



البحرية الايرانية والروسية والصينية تنهي مناوراتها المركبة المشتركة، وقد يراد منها أن أمن المنطقة هو بيد أهلها بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

تختتم ايران وروسيا والصين مناورات عسكرية في شمال المحيط الهندي وتؤكد على تعزيز تعاونهم لمواجهة أي تهديدات لها وللمنطقة.

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