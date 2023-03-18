شاهد.. الأسد يعرف ان اردوغان يلعب علی الحبال

العالم - خاص بالعالم

وقال الضاهر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم انا سمعت الرئيس الاسد شخصياً انه قال كان اردوغان صديق لي بشكل كبير جداً وفجأة انقلب وكأنه انسان اخر تماماً واتضح انه كان يمثل كل هذه الفترة ولهذا سوريا لاتثق بأردوغان.

وعن الامثلة التي تجعل سوريا غيرواثقة بتركيا، اشار الضار بأن تركيا تعتبر الدولة الضامنة لتنفيذ بنود اتفاق استانا التي تم توقيعه بين سوريا وتركيا وايران وروسيا، لكنها لم تلتزم بذلك لاسيما بوقف اطلاق النار بل ولم تلتزم بأي من الاتفاقات التي تم توقيعها بطرفيتها.

وأكد ان الرئيس الاسد يدرك تماماً بأن اردوغان مراوغ ويتلاعب بالالفاظ ويلعب علی الحبال.

وبيّن ان الاسد لايثق بأن يری اردوغان مختلف بعد الفوز في الانتخابات وبالتالي لاضمانة ولا أي شئ يؤكد وجود تقارب بين البلدين مالم يكن هناك تصريح حقيقي بشأن الانسحاب من الاراضي السورية.

وأشار الی تصريح الاسد حول اللقاء مع اردوغان والذي اطلقه من موسكو، وتأكيده علی ان ذلك مرتبطاً بالانسحاب التركي من الاراضي السورية؛ موضحاً ان هذا التصريح أكد انه لايمكن لروسيا او ايران الضغط علی سوريا لتحقيق هذا اللقاء لأن موضوع الانسحاب التركي من الاراضي السورية موضوع سيادي ولايمكن ان تحقق تركيا أي نجاحاً علی حساب الدم السوري.