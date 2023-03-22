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لبنان: احتجاجات غاضبة لتدهور العملة الوطنية وغلاء الأسعار مع بدء رمضان

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

هكذا بدأ حراك المتقاعدين العسكريين للاحتجاج على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهكذا انتهى بعشرات القنابل المسيلة للدموع من قبل القوى الامنية المولجة حماية السرايا الحكومي ليصب هذا المشهد الزيت على نار معاناة صرخة المتقاعدين ويتحول المشهد الى عمليات كر وفر في ساحة رياض الصلح.

العالم - خاص بالعالم

التفلت المالي انعكس تحركات واحتجاجات للمطالبة بوضع حد للجم التدهور الخطير للعملة الوطنية وتحسين ظروف الموظفين في القطاع العام وخاصة المتقاتدين في السلك العسكري.

بلوغ الازمة الاقتصادية وانهيار الليرة وضع البلاد امام مخاطر متعددة وصفتها الاوساط النقابية بالمجزرة التي ترتكب بحق المواطن مطالبة الدولة التحرر من الهيمنة الامريكية والتوجه نحو حلول بديلة.

يشار الى ان استمرار الازمة الاقتصادية في لبنان يترافق مع استمرار تعطيل المؤسسات وعدم انتظامها بفعل الشغور الرئاسي الذي يشكل مدخلا لخريطة طريق الحلول.

في وقت شهدت العاصمة اللبنانية وعدد من المناطق تحركات وقطع لبعض الطرقات تنديدا بانهيار العملة الوطنية وغلاء الاسعار بشكل كبير والذي يترافق مع بدأ شهر رمضان المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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