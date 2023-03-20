العالم – العين الإسرائيلية

ويسلط برنامج"العين الاسرائيلية"الضوء على استمرار المناشدات الاسرائيلية لواشنطن بضرورة ضرب المنشآت النووية الايرانية مع التأكيد على عجز تل أبيب عن القيام بهذه المهمة التي تتمناها منذ زمن.

ومن جهة اخرى استحوذت التطورات على الحدود اللبنانية على اهتمام اعلامي وسياسي وعسكري اسرائيلي فيما دفعت هذه التطورات جيش الكيان الاسرائيلي الى القيام بمناورات دورية تحاكي حربا مع لبنان فهل تستطيع هذه المناورات اخفاء الخوف الصهيوني من أي مواجهة كبرى مع المقاومة في لبنان؟

وتطرق البرنامج للصدمة التي تلقاها الصهاينة كما يقولون من الاتفاق بين ايران والسعودية مازالت تتردد اصداؤها في الأوساط السياسية والاستخباراتية والاعلامية الاسرائيلية وازدادها القرار الاماراتي بتعليق صفقات شراء السلاح من الكيان وهو ما تحدث نائب وزير الخارجية السابق للاحتلال للقناة الـ13 العبرية.

وحول معنى قلق الكيان الاسرائيلي من الإتفاق الايراني السعودي والذي زاد عليه الغاء صفقة الاسلحة مع دولة الامارات أكد الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي أن الاتفاق الايراني مع السعودية يعتبر نوعا من الانقلاب في الكثير من المسارات الذي بنى عليه الكيان الصهيوني استراتيجية المرحلة المقبلة وكان يراهن على أن يواجه الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال التحالف الذي كان بنى عليه الكثير من الآمال.

واشار حجازي الى أن كيان الاحتلال كان يريد أن يعمق الشرخ على مستوى العلاقات"الايرانية العربية والخليجية" من أجل النفاذ لعقد المزيد من الصفقات وتخويف هه الدول أكثر فأكثر.

ولفت حجازي الى انه عندما حصل هذا الاتفاق أحدث تحولا بالاتجاه المعاكس وأضاع كيان الاحتلال كل الجهود التي بذلت منذ قرابة 4 أعوام حتى الآن من أجل تشكيل حلف أمني ضد ايران.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "نستضيف:

- الخبير في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي

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