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ما يحدث داخل "اسرائيل" سيغير المعادلات بالمنطقة بشكل جذري.. وهذا السبب..

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تغييرات بديلة في القضاء، رداً على الإصلاح المخطط له من قبل تحالف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي أثار احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة، وحذر من حرب اهلية وشيكة تهدد وجود الكيان.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي هناك ردود فعل كثيرة حول هذا الموضوع اخترنا البعض منها، حيث قالت آنا.... وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: أخشى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل يتعلق بالمظاهرات المتزايدة في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاح القضائي للحكومة واضاف غانتس، مشيرًا إلى أنه لا أحد يريد حربًا أهلية في إسرائيل ، لكن الوضع كان سيئًا ، "أخشى اندلاع حرب أهلية هنا في إسرائيل.

وغردت صفاء مقبل.... إستطلاع للقناة ١٣ الإسرائيلية يظهر أنّ أكثر من نصف الإسرائيليين يتوقعون وقوع "حرب أهلية" في "إسرائيل".

وكتبت ليلى نقولا.... نتنياهو وحكومته اليمينية تكاد تتسبب بحرب أهلية في اسرائيل. أي حرب أهلية حقيقة ستبدأ الهجرة المعاكسة، وستدفع الغرب الى مراجعة ادعاءاته حول "ديمقراطية اسرائيل"... وستغيّر المعادلات في المنطقة بشكل جذري.

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