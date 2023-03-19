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مظاهرات للاسبوع الحادي عشر ضد 'نتنياهو' في كيان الاحتلال الاسرائيلي

مظاهرات للاسبوع الحادي عشر ضد 'نتنياهو' في كيان الاحتلال الاسرائيلي
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص مجددا يوم أمس في كيان الإحتلال ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي يدينها منتقدون باعتبارها مناهضة للديمقراطية.

العالم - الإحتلال

ووفقا لتقديرات تقارير إعلامية فقد شارك حوالي 250 ألف شخص في احتجاجات يوم السبت التي دخلت أسبوعها الحادي عشر.

وقام المتظاهرون بمسيرة في وسط تل أبيب حاملين الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاج مكتوب عليها "لا للدكتاتورية".

وتم تنظيم مسيرات أيضا في مدينتي القدس وبئر السبع.

وشهدت المظاهرات حالات اعتقال متفرقة وأحداث عنف هاجم فيها مؤيدو الإصلاحات المتظاهرين.

وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد عبر تويتر أنه يدين "الإفراط الشديد في العنف" وأضاف أن ذلك لن يخرس المتظاهرين.

ويتظاهر آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين ضد الإصلاحات المقترحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.

ويرغب الائتلاف الحكومي لنتنياهو في تسريع التعديلات بحلول نهاية الشهر الجاري- وهي خطوة استفزازية يخشى الكثيرون من أنها ستؤدي إلى موجة أكبر من عدم الاستقرار.

ورفض نتنياهو مقترحا للتسوية قدمه الرئيس إسحق هرتسوغ الأربعاء الماضي، وأشار إلى أنه غير متوازن ولن يؤدي إلا إلى ترسيخ الوضع الحالي.

ودعمت المعارضة الاقتراح، وقال يائير لبيد زعيم المعارضة: "إنه ليس مثاليا، لكنه بمثابة تسوية عادلة تسمح لنا بالعيش هنا معا".

وقال إنه في حالة انزلاق كيان الإحتلال إلى حرب أهلية، فلن يكون هناك سوى الخاسرين.

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