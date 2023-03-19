بالصور.. مستشار الأمن القومي العراقي يستقبل 'شمخاني'

العالم - العراق

واستقبل مستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الاعرجي" الأدميرال شمخاني.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل نويد بهروز في وقت سابق، إن شمخاني سيلتقي الرئاسات الثلاث ويوقع مذكره تفاهم ثلاثية الاطراف مع الحكومة الفيدرالية وحكومة منطقة كردستان العراق.

ويعتبر العراق الشريك الاقتصادي الثاني لايران، ومن المقرر ان يزوره الادميرال شمخاني بعد الزيارة الهامة التي اجراها للصين وإبرام اتفاق مع نظيره السعودي لاستئناف العلاقات الايرانية السعودية، تلتها زيارة الى الامارات في اطار تعزيز العلاقات الثنائية.

ويشير الخبراء ان الاحتفاظ بالعلاقات التجارية مع العراق والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار سنويا، ورفع مستواها، يحتاج الى معالجة بعض التحديات الامنية التي تثقل كاهل العلاقات بين البلدين بالاضافة الى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وإعطاء دفعة للتعاون المصرفي بين البلدين.