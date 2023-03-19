الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. مستشار الأمن القومي العراقي يستقبل 'شمخاني'

بالصور.. مستشار الأمن القومي العراقي يستقبل 'شمخاني'
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

وصل صباح اليوم الاحد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" الى العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

واستقبل مستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الاعرجي" الأدميرال شمخاني.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل نويد بهروز في وقت سابق، إن شمخاني سيلتقي الرئاسات الثلاث ويوقع مذكره تفاهم ثلاثية الاطراف مع الحكومة الفيدرالية وحكومة منطقة كردستان العراق.

ويعتبر العراق الشريك الاقتصادي الثاني لايران، ومن المقرر ان يزوره الادميرال شمخاني بعد الزيارة الهامة التي اجراها للصين وإبرام اتفاق مع نظيره السعودي لاستئناف العلاقات الايرانية السعودية، تلتها زيارة الى الامارات في اطار تعزيز العلاقات الثنائية.

ويشير الخبراء ان الاحتفاظ بالعلاقات التجارية مع العراق والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار سنويا، ورفع مستواها، يحتاج الى معالجة بعض التحديات الامنية التي تثقل كاهل العلاقات بين البلدين بالاضافة الى تسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وإعطاء دفعة للتعاون المصرفي بين البلدين.

روابط ذات صلة

أمين المجلس الاعلى لامن ايران القومي يصل بغداد اليوم الاحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ماكرون يصب الزيت على نار الشارع الفرنسي الغاضب ويضع مستقبله على المحك

مقتل صهيوني طعنا في مستوطنة 'سابير' بالأغوار

اسرائيل والحرب الاهلية وفرنسا تغرق في النفايات

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 19 مارس 2023

المقاومة تستهدف القوات الصهيونية.. حملة إعتقالات فجر اليوم في مناطق مختلفة بالضفة والقدس على يد الإحتلال

تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى اليوم بحماية أمنية