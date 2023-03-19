ماكرون يصب الزيت على نار الشارع الفرنسي الغاضب ويضع مستقبله على المحك

وأضحت شوارع باريس ساحة كر وفر وحرق واعتقالات، فيما تؤكد النقابات على مواصلة الاضرابات بأكثر وحشية.

سياسيا يبدو ماكرون معزولا حيث أطلقت المعارضة بقيادة اليمين المتطرف مبادرة سحب الثقة من الحكومة والتي تتطلب 287 صوتا داخل البرلمان، نجحت في جمع 250 منها وتعمل على اقناع الجمهوريين ويمين الوسط لاستكمال النصاب القانوني.

في حين يحذر مراقبون من ارتباك الاوضاع في البلاد التي من الممكن ان تشهد هزات سياسية وامنية في حال تواصل التوتر ومظاهرات الشارع.

بعد المجازفة التي انتهجها ماكرون يبدو ان سنواته الأربعة المتبقية على رأس الإيليزيه ستكون معقدة.

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