الحصار وانعكاساته على الوضع في اليمن خلال 8 سنوات

وقد عمدت دول العدوان منذ بدء حربها فرض حصار خانق على الشعب اليمني، وقد ادى هذا الحصار الى خسائر فادحة في الارواح والاموال وتضاعفت خلال هذه الفترة جميع الازمات.

ويواجه اليمنيون اسوأ ازمة انسانية عرفها التاريخ حيث تسبب الحصار في قتل عشرات او مئات الالاف من اليمنيين بشكل مباشر او غير مباشر وتفشت الامراض خاصة بين الاطفال والنساء، وادى الحصار الى انعدام الادوية والاغذية وارتفاع الاسعار وانعدام اشياء كثيرة في الاسواق.

يستضيف برنامج "المشهد اليمني" في هذه الحلقة.. وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية علي تيسير والاعلامي اليمني علي الدرواني ليجيبا عن الاسئلة التالية:

في البداية ماهي انعكاسات وتاثيرات الحصار خلال ٨ سنوات على اليمن؟

هل لديكم احصائيات حول تاثير الحصار على البلاد؟

كم يقدر عدد الخسائر المادية والمعنوية بسبب الحصار؟

ما هي اكثر القطاعات التي تاثرت بسبب الحصار؟

هل لايزال اليوم الحصار قائما وهل تم تخفيفه؟

ماذا عن الخطاب السعودي الذي يتحدث عن عدم وجود اي حصار على الشعب اليمني؟

الى اين وصلت المفاوضات الاقتصادية والانسانية، ولماذا تتعثر حتى الان؟

كيف اثر الحصار بشكل عام على حياة الشعب اليمني واحدث اكبر ماساة انسانية في العصر الحديث؟

ما هو المطلوب اليوم في اطار تخفيف الحصار خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك؟