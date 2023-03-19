أمير عبداللهيان: سألتقي وزير الخارجية السعودي قريباً

العالم - إيران

وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام الإيراني، قال أمير عبداللهيان إن العلاقات مع السعودية عادت إلى الوضع الطبيعي بعد خمس جولات من محادثات بغداد.

وأوضح أنه تم الاتفاق معها على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الملف اليمني منوط باليمنيين وأن الأطراف اليمنية هي صاحبة القرار فيه.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية قائلاً: "لن نكرس جميع جهودنا على المفاوضات النووية، ولن نرهن أوضاع البلاد وخاصة الأوضاع الاقتصادية بالمفاوضات النووية.. وأجريت اتصالاً هاتفياً مع مسؤول السیاسة الخارجیة بالاتحاد الأوروبي منذ 3 أيام لمتابعة ملف المحادثات وتبادل الرسائل".

ولفت إلى أن التعاون بين طهران ووكالة الطاقة الذرية يمكن أن ينعكس إيجابيا على المفاوضات النووية، مضيفاً: تعاونّا مع الوكالة على المسار الصحيح واتفقنا على زيارة وفود تقنية لإزالة سوء الفهم.

وأكد أن: الهدف من الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية إزالة المزاعم ضدنا عن طاولة المباحثات للأبد.. ونسعى لاتفاق بشأن الملف النووي لكن بلادنا لن تكون رهينة له خصوصا على المستوى الاقتصادي.

وأضاف: نسعى إلى إلغاء الحظر عن إيران بالكامل ونأمل أن نسمع أخباراً سارة في العام الهجري الشمسي الجديد.

وفيما أشار إلى أن مسألة رفع العقوبات منفصلة عن محادثات عودة العلاقات مع السعودية قال إن الاتفاق بين إيران والرياض يؤكد على السلام في المنطقة، مؤكداً أن هناك اتفاق مبدئي على ضرورة تبادل اللجان بين إيران والبحرين، مضيفاً: نرحب بعودة العلاقات مع البحرين والتقدم الذي احرزته المباحثات في هذا الخصوص، ونعمل من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين.

وقال أميرعبداللهيان: أجرينا مباحثات غير مباشرة مع واشنطن لتحديث اتفاق مارس٢٠٢٢ لتبادل السجناء، وعلى الجانب الأميركي أن يركز على الجانب الإنساني في موضوع تبادل السجناء.

وفيما أكد ترحيبه بتطور العلاقات بين طهران والقاهرة، قال أميرعبداللهيان: لن نتحمل أي تهديد أمني من العراق وسنوقع مع بغداد اتفاقا أمنيا بشأن التهديدات.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان أنه سوف يزور روسيا الأسبوع المقبل.