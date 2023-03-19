القوات المسلحة اليمنية تؤكد استعدادها لتنفيذ أي توجيهات ضد التواجد العسكري الأجنبي

العالم - اليمن

وقال العميد يحيى سريع في مؤتمره الصحافي ان سلاح الجو المسير نفذ خلال ثمان سنوات 12009 عملية منها 3264 عملية هجومية و 8745 عملية استطلاعية وتوزعت العمليات الهجومية بين 2267 عملية داخلية و997 عملية خارجية وكان لسلاح الجو المسير وبعون الله دوراً بارزا ومهما في نجاح العديد من العمليات العسكرية النوعية .

وأفاد موقع المسيرة نقلا عن العميد يحيى سريع : لقد شكل سلاح الجو المسير إضافة نوعية مهمة لقواتنا المسلحة ففي ظل العدوان تأسس وتطور وفي ظل الحصار تمكن من تحقيق قفزات كبيرة ولقد لفت حضور هذا السلاح في معركة التحرر والاستقلال اهتمام الخبراء الأجانب وكذلك وسائل الإعلام سواء من حيث تراكم الخبرة اليمنية أو مستوى الدقة وحجم الفاعلية والتأثير.

وقال العميد يحيى سريع ان القوات البحرية والدفاع الساحلي نفذت خلال الثمان السنوات 38 عملية نوعية من أبرزها استهداف فرقاطة " المدينة" وفرقاطة "الدمام" التابعتين للعدو السعودي واستهداف السفينة الحربية " سويفت" التابعة للعدو الاماراتي وضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية "روابي" بعد دخولها المياه اليمنية.

وأضافت القوات المسلحة : نقول للسيد القائد إن شعبك اليوم أكثر إرادة وأقوى عزيمة على استكمال المعركة حتى نهايتها مضيفة أنها تجدد عهدها للشعب اليمني العزيز بأن تظل القوات المسلحة مخلصة وفية لمهامها وواجباتها ومسؤولياتها وعلى رأسها معركة التحرير.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية رفضها لأي تواجد للقوات الأجنبية داخل أراضي اليمن وأكدت أن التواجد الأجنبي غير شرعي ويأتي ضمن محاولات احتلال البلد.