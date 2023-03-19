بشار الأسد في زيارة رسمية للإمارات استثنائية بكل شيء

العالم - الإمارات

حطت طائرة الرئيس السوري بشار الاسد في أبو ظبي، في زيارة رسمية الى دولة الامارات استثنائية بكل شيء سواء من ناحية الاستقبال الحافل من قبل الاماراتيين او من جهة التوقيت والاهداف. وكان في استقباله واستقبال عقيلته اسماء الاسد، رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان، وذلك الى جانب مستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين في البلاد. ويرافق الرئيس الأسد وفد وزاري ابرزهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل.

الرئيس الاسد اجرى مباحثات معمقة مع نظيره الاماراتي محمد بن زايد، تناولت لعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك بما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة. بالاضافة الى بحثهما عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واعرب بن زايد عن ثقته في قدرة سوريا على تجاوز محنة الزلزال والانتقال إلى مرحلة جديدة.

وبحسب الخبراء فان زيارة الاسد الى الامارات هي لهدفين الاول سياسي وذلك لما تتمتع فيه ابو ظبي من اهمية استراتيجية وسياسية في المنطقة وتعتبر لاعبا مهما فيها، ولديها نفوذ كبير في عواصم القرار الدولي ومن بينها الولايات المتحدة، ويرى الخبراء انه يمكن للامارات ان تلعب دوراً محورياً في كسر الجمود الدولي نحو سورية وتخفيف العقوبات الغربية عليها، والهدف الثاني من الزيارة هو اقتصادي حيث تسعى دمشق لتكون ابوظبي بوابة لها على اقتصادات العالم وانعاش الواقع الاقتصادي في البلاد التي تعاني بشكل كبير منذ سنوات بسبب الحصار الاميركي واثار الزلزال.

في الفترة الاخيرة خصوصا ما بعد الزلزال قام الرئيس الاسد بزيارتين رسميتين الاولى لعمان وبحث خلالها مع السلطان هيثم بن طارق اثار الزلزال في سوريا والعملية السياسية في البلاد، والثانية كانت لروسيا، والملفت بالزيارات الثلاث انها كانت علنية وزيارات دولة وليست زيارة خاصة، وهي رسالة تؤكد ان دمشق عادت مرة اخرى لوضعها الطبيعي وتجاوزت الازمة السياسية التي خلفتها الحرب المفروضة على البلاد.