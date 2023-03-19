شاهد: سيارة روسية تجول في ماريوبول والسائق.. بوتين

العالم - الأزمة الأوكرانية

وبعد قليل من نشر أنباء هذه الزيارة، قال الإعلام الروسي إن بوتين التقى بالقيادة العليا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف المكلف بإدارة هذه العملية.

وزارة الدفاع الأوكرانية نددت بالزيارة واعتبرت ان بوتين زار ماريوبول مثل لص تحت جنح الليل. أولا هذا أكثر أمانا. كما أن الليل يسمح له بأن يركز على ما لا يريد إظهاره، ويبقي المدينة التي دمرها جيشه بالكامل وسكانها القلائل الناجين بعيداً عن الأنظار الفضولية، حسب وصفها.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت إن جميع الأراضي التي ضمتها روسيا 'سيتم استرجاعها حتما'.

كما ندد مجلس مدينة ماريوبول الموجود في المنفى بزيارة الرئيس الروسي إلى المدينة الساحلية التي سيطرت عليها قوات موسكو العام الماضي بعد حصار استمر أشهرا.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك؛ تعليقا على الزيارة؛ إن المجرم يعود دائماً إلى مسرح الجريمة. واشار إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس الروسي؛ بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا. واشار الى ان قاتل الآلاف من عائلات ماريوبول جاء للاستمتاع باطلال المدينة والمقابر حسب قوله.

ميدانيا يتركز القتال حاليا في منطقة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا، ولا سيما مدينة باخموت. في غضون ذلك، قال الجيش الأوكراني إن قواته الموجودة خارج مدينة باخموت شرقي البلاد ما زالت قادرة على تسليم الذخيرة والإمدادات إلى القوات المدافعة عن المدينة.