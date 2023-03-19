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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

ايران تعزز علاقاتها أمنيا مع العراق وخطوات جديدة نحو التطبيع بين سوريا والعالم العربي

ايران تعزز علاقاتها أمنيا مع العراق وخطوات جديدة نحو التطبيع بين سوريا والعالم العربي
الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. توقيع امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، الوثيقة الأمنية المشتركة بين البلدين.

ويشارك شمخاني في مؤتمر 'حوار بغداد'، الذي تشرف عليه رئاسة الوزراء العراقية والأمن الوطني. وتأتي هذه الزيارة بعد قيام شمخاني بزيارتين هامتين للصين والإمارات قبل أيام.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. قيام الرئيس السوري بشار الاسد بزيارة رسمية الى العاصمة الاماراتية ابوظبي، وكان في استقباله رئيس دولة الامارات محمد بن زايد.

ويرافق الاسد وفد وزاري كبير حيث اجرى مباحثات معمقة مع نظيره الاماراتي تناولت العلاقات بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك بما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.

وفي الفترة الاخيرة قام الرئيس الاسد بزيارتين رسميتين الاولى لعمان والثانية الى روسيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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