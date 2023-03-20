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ماذا وراء تراجع النفوذ الفرنسي في المغرب العربي؟ الجزء الثاني

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

على الرغم من محاولات السياسة الفرنسية الابقاء على العلاقات الجيدة مع دول المغرب العربي تحقيقاً لمصالحها، فانها تواجه صعوبات في ضبط سياساتها في هذه المنطقة.

ويكشف استدعاء الرباط والجزائر لاسباب مختلفة سفيرهما في باريس، الكثير عن توتر العلاقات الثنائية وسط سعي فرنسا لتجاوز الخلافات مع الجزائر والتهدئة مع المغرب، ما يعكس ضعف ما تبقى من النفوذ الفرنسي في افريقيا عموماً، وشمالها خصوصاً، في مقابل تصاعد الحضور الروسي الصيني.

فماذا وراء تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة المغاربية؟

والى أين تتجه علاقات باريس مع هذه الدول؟

يناقش برنامج "المغاربية" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من جنيف.. الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات

من الجزائر.. احمد ميزاب الخبير العسكري

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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