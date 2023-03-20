حوارة حكاية نضال لم تنته بعد.. الاحتلال يغلق المحالات التجارية

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة وفا، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.

وذكر أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية من قواته، وأبقى على بعض النقاط كثكنات عسكرية.

وأكد أن حاجز حوارة يشهد أزمة خانقة في كلا الاتجاهين جراء تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، قررت تعطيل المدارس في بلدتي حوارة ومادما، وتحويل الدوام إلى إلكتروني، عقب أحداث شهدتها البلدة يوم أمس.

وأصيب مستوطنان بجراح، مساء الأحد، بعدما أطلق فلسطيني النار عليهما عند الحاجز العسكري في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم أنه قام بتنفيذ العملية.

شهدت بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الآونة الاخيرة اعتداء وحشي للمستوطنين على منازل الفلسطينيين وحرق سياراتهم وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الذي استخدم بدوره الغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين، راح ضحيته شهيد فلسطيني وأكثر من 100 جريح.

حوارة حكاية لم تنته بعد ويدرك ابنائها ان القادم اعظم.