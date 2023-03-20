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رئيس وزراء تايلاند يقرر حل البرلمان

رئيس وزراء تايلاند يقرر حل البرلمان
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

قرر رئيس وزراء تايلاند، "برايوت تشان أو تشا"، إلى حل البرلمان، داعيا إلى إجراء انتخابات عامة.

العالم - أسيا والباسفيك

وحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، إن رئيس الوزراء التايلندي قرر في اعلان رسمي إجراء انتخابات عامة في مايو/ أيار، بحسب

وينص إشعار في الجريدة الملكية الرسمية على إطلاق الحملة لثاني انتخابات في المملكة منذ استيلاء برايوت على السلطة في عام 2014.

وتخوض حركة المعارضة الرئيسية "بيو تاي" الانتخابات بقوة، لكن دستور تايلاند الذي وضعه المجلس العسكري سيجعل من الصعب على الحزب ضمان المنصب الأعلى.

وأعلن بيان نشر في الجريدة الرسمية، الاثنين، حل البرلمان، ومن المقرر أن تؤكد لجنة الانتخابات موعد الانتخابات في وقت لاحق، وعلى الأرجح أن يكون في 7 مايو أو 14 مايو.

وهذه هي ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ انقلاب 2014، والأول منذ أن هزت البلاد احتجاجات حاشدة يقودها الشباب المؤيد للديمقراطية في بانكوك في 2020.

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