الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نصائح غذائية لرمضان تبعد عنك مشاكل الانتفاخ والإمساك

نصائح غذائية لرمضان تبعد عنك مشاكل الانتفاخ والإمساك
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تتغير العادات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، ويمكن أن تؤثر الخيارات الغذائية غير الصحيحة سلبًا على الصحة.

العالم - منوعات

وإليك اقتراحات خبيرة التغذية روجوتا ديويكار

1-الأطعمة التي تتناولها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نشاطك وصحتك، اقترحت خبيرة التغذية أن تنهي وجبة السحور بالحليب أو اللبن المخفوق بالفاكهة الطازجة، موضحة إن الحليب يحتوي على مؤشر ترطيب عالٍ للمشروبات وأنه يحافظ أيضًا على العطش، الفواكه سهلة الهضم ومغذية وصحية،كما أنها تساعد في منع الانتفاخ والإمساك.

2-تننصح أخصائية التغذية بتناول اللبن الرائب والتمر أثناء الإفطار، إنه مزيج تقليدي للحفاظ على الجسم باردًا ويمنع الإفراط في تناول الطعام، اقترحت أنه يمكنك إما وضع اللبن الرائب مع التمر أو تناول التمر أولاً ، متبوعًا باللبن الرائب.

3- ذكرت أخصائية التغذية أنه إذا كنت تعاني من نقص في الطاقة أو تشعر بالإمساك، فيمكنك إدخال الموز فى وجبة السحور.

عندما تصوم طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى طعامك، يتغير نمط نومك أيضًا نتيجة لذلك، تتعرض الساعة البيولوجية للجسم لعدد من التغيرات الجسدية والعقلية، يتسبب الصيام في إبطاء الجسم لعملية التمثيل الغذائي من أجل الاستفادة من الطاقة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة أثناء الجفاف والجوع، لذلك ، ضع في اعتبارك هذه النصائح التي قدمتها خبيرة التغذية أثناء صيامك للحفاظ على صحتك وتغذيتك.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نصائح هامة لتحضير الجسم لصيام شهر رمضان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: خطة الحكومة الرئيسية السيطرة على التضخم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة

ايران تحتفل بعامها الهجري الشمسي الجديد

نصائح غذائية لرمضان تبعد عنك مشاكل الانتفاخ والإمساك

الإفراط في تنظيف المنزل قد يضر بصحة طفلك

أنقرة: المفاوضات الرباعية حول سوريا قد تجري خلال الأيام القريبة

بوريل: 20 دولة من الاتحاد الأوروبي ستساهم في شراء قذائف لأوكرانيا