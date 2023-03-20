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مصادر فلسطينية: الإعلام العبري يعلن مقتل المستوطن الذي أصيب بعملية "ديزنغوف" في تل أبيب والتي نفذها الشهيد معتز الخواجا قبل 11 يوما

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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