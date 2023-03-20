الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بن غفير يقرر إغلاق 'صوت فلسطين'

بن غفير يقرر إغلاق 'صوت فلسطين'
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

وقع وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف "إيتمار بن غفير"، اليوم الإثنين، أمرًا بإغلاق إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في شرقي القدس والداخل الفلسطيني المحتل؛ بعد يوم واحد من قمة شرم الشيخ بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

العالم _ فلسطين

وقال "بن غفير": "لن أقبل أو أسمح بنشاط تحريضي ودعم للإرهاب والإرهابيين، لا من السلطة الفلسطينية ولا من أي جهة أخرى".

وذكر أن "إسرائيل صاحبة السيادة، وكل من يحاول محاربتنا سيجد نفسه في الخارج"، على حد تعبيره.

وجاء قرار "بن غفير" بعد ساعات من انتهاء لقاء شرم الشيخ الأمني مع السلطة الفلسطينية، بحضور أردني مصري، ورعاية أمريكية.

واتفقت السلطة مع الكيان الاسرائيلي خلال لقاء شرم الشيخ أمس، على "تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف".

وأكد البيان الختامي للاجتماع عمل السلطة والكيان معًا لتمكين السلطة من الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية.

كما اتفقت السلطة مع الكيان على استحداث "آلية للتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف".

تصنيف :

روابط ذات صلة

مصر تستضيف اليوم اجتماعا أمنيا خماسيا في شرم الشيخ

السيد نصر الله يستقبل وفدًا من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة

لماذا هربت وزيرة كندية من الرد على "سؤال بسيط"؟!

وفد من حركة الجهاد برئاسة النخالة يلتقي السيد نصر الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل ويجب أن تكون العلاقات وثيقة بين بلدينا

 من حرم الامام الرضا (ع) انتم على موعد مع برنامج خاص لقناة 'العالم' بمناسبة العام الايراني الجديد

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-03-2023

حماس: إغلاق حوّارة لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في ثورته

السوداني يكشف أجندة زيارته المرتقبة إلى تركيا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. إتفاق تبادل الأسرى في اليمن وتأثيره على مسار الحرب