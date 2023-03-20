بن غفير يقرر إغلاق 'صوت فلسطين'

العالم _ فلسطين

وقال "بن غفير": "لن أقبل أو أسمح بنشاط تحريضي ودعم للإرهاب والإرهابيين، لا من السلطة الفلسطينية ولا من أي جهة أخرى".

وذكر أن "إسرائيل صاحبة السيادة، وكل من يحاول محاربتنا سيجد نفسه في الخارج"، على حد تعبيره.

وجاء قرار "بن غفير" بعد ساعات من انتهاء لقاء شرم الشيخ الأمني مع السلطة الفلسطينية، بحضور أردني مصري، ورعاية أمريكية.

واتفقت السلطة مع الكيان الاسرائيلي خلال لقاء شرم الشيخ أمس، على "تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف".

وأكد البيان الختامي للاجتماع عمل السلطة والكيان معًا لتمكين السلطة من الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية.

كما اتفقت السلطة مع الكيان على استحداث "آلية للتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف".