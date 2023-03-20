الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: إغلاق حوّارة لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في ثورته

حماس: إغلاق حوّارة لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في ثورته
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس إن انتشار قوات الاحتلال بكثافة في بلدة حوّارة وإغلاقها لها وللمحال التجارية وتعطيلها لكل مناحي الحياة فيها، بعدما تعرّضت البلدة سابقاً لاعتداء المستوطنين وحرقهم بيوتها، هي محاولة صهيونية مكشوفة ويائسة لن تفلح في إرهاب شعبنا الفلسطيني البطل وشبابنا الثائر في عموم الضفة الغربية المحتلة.

العالم _ فلسطين

وطالب الحركة، في تصريح للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة تلك الممارسات العدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات، وسيستمر في ثورته ومقاومته المشروعة دفاعاً عن نفسه وأرضه ومقدساته، حتى تحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير.

وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، المحال التجارية وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة، ودفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من قواته، وأبقى على بعض النقاط كثكنات عسكرية.

روابط ذات صلة

مصر تستضيف اليوم اجتماعا أمنيا خماسيا في شرم الشيخ

السيد نصر الله يستقبل وفدًا من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة

لماذا هربت وزيرة كندية من الرد على "سؤال بسيط"؟!

وفد من حركة الجهاد برئاسة النخالة يلتقي السيد نصر الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل ويجب أن تكون العلاقات وثيقة بين بلدينا

 من حرم الامام الرضا (ع) انتم على موعد مع برنامج خاص لقناة 'العالم' بمناسبة العام الايراني الجديد

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-03-2023

حماس: إغلاق حوّارة لن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في ثورته

السوداني يكشف أجندة زيارته المرتقبة إلى تركيا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. إتفاق تبادل الأسرى في اليمن وتأثيره على مسار الحرب