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مصادر عبرية: أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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