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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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نورنيوز: التوصل الى اتفاقيات مهمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الايام الاخيرة وسيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب
مصادر فلسطينية: جنود الاحتلال يطلقون النار على شاب قرب مستوطنة "إفرات" جنوب القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
مصادر عبرية: أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم
القناة 13 الإسرائيلية: وزير "الدفاع" يهدد بالاستقالة إذا واصلت الحكومة تشريع التغييرات القضائية بشكل أحادي
الكرملين: الرئيس الروسي سيبحث مع نظيره الصيني خلال زيارته الى موسكو الخطة الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا
مصادر فلسطينية: الإعلام العبري يعلن مقتل المستوطن الذي أصيب بعملية "ديزنغوف" في تل أبيب والتي نفذها الشهيد معتز الخواجا قبل 11 يوما
نورنيوز: التوصل الى اتفاقيات مهمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الايام الاخيرة وسيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.