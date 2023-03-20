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نورنيوز: التوصل الى اتفاقيات مهمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الايام الاخيرة وسيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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