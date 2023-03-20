الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: من المحتمل زيادة الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

موسكو: من المحتمل زيادة الرحلات الجوية بين روسيا ومصر
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، بأن إقبال السياح الروس على مصر يزداد، وإذا لزم الأمر، فإن الدول مستعدة للنظر في إمكانية زيادة الرحلات الجوية تلبية لحاجة المسافرين.

العالم _ أوروبا

وقال مانتوروف عقب اجتماع للجنة الحكومية الروسية المصرية في القاهرة: "نشهد اليوم زيادة مطردة في عدد السياح الروس. وتربط بلداننا 100 رحلة أسبوعيا، إذا كانت هناك حاجة إلى سعة استيعاب إضافية، فإن زملاءنا على استعداد لإضافة المزيد من الرحلات الجوية. ونحن مستعدون للنظر في هذا الموضوع بشروط متبادلة المنفعة".

وفي الوقت نفسه، لم تتم مناقشة العدد المحتمل للرحلات الإضافية، كما حدد مانتوروف.

وعقد الوزير الروسي مع نظيره المصري أحمد سمير، الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتمويل والصناعة والطاقة والنقل والتقنيات الرقمية والزراعة والعلوم والتعليم وغيرها من المجالات، حيث ضم الوفد الروسي أكثر من 100 ممثل عن المؤسسات الحكومية والشركات الروسية.

وفي هذا الصدد، لفت نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة في روسيا الانتباه إلى أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر من أجل زيادة حجم التجارة وتنويعها.

كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية الخاصة بإنشاء وتوفير شروط تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تنص الوثيقة على توسيع كبير للفرص للشركات المقيمة في المنطقة الصناعية الروسية.

وخلال الزيارة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسية دينيس مانتوروف بزيارة جناح معرض المنتجات الزراعية الصناعية بمركز التصدير الروسي، حيث تعرف على المنتجات الغذائية الروسية التي يتم الترويج لها في السوق المصرية.

روابط ذات صلة

دعما لأعمال الشغب الاخيرة.. استراليا تفرض حظرا جديدا على ايران

بدعوة من بوتين الرئيس الصيني يعتزم زيارة موسكو

الرئيس الصيني يدعو لفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية - الروسية

اولیانوف: الاتفاق بين طهران و الریاض ذو أهمیة استراتيجية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسرب نفطي يدعو شركة 'نفط الكويت' إلى إعلان حالة الطوارئ

موسكو: من المحتمل زيادة الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. 3 آلاف سلّة غذائية من حزب الله إلى أهالي بعلبك شرق لبنان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-03-2023

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. الرئيس الصيني في موسكو، أزمات عالمية على الطاولة.. 20 عاما على غزو العراق، القرار الأميركي والتداعيات

خرازي: ايران والسعودية لا يمكنهما تجاهل بعضهما