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تسرب نفطي يدعو شركة 'نفط الكويت' إلى إعلان حالة الطوارئ

تسرب نفطي يدعو شركة 'نفط الكويت' إلى إعلان حالة الطوارئ
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "نفط الكويت" اليوم الاثنين، "حالة الطوارئ"، إثر حدوث تسرب نفطي وقع برا.

العالم ـ الکویت

وفي بيان لها، أوضحت الشركة أنها أعلنت "حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد"، لافتة إلى "عدم وجود أضرار بشرية ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج".

وبين المتحدث باسم الشركة قصي العامر أن الحادث "لم يتسبب بإصابات أو بعرقلة عمليات الإنتاج"، مؤكدا أنه "لا توجد غازات سامة" جراء الحادث.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال العامر: "نحن نتعامل مع تسرب نفطي في منطقة برية وليس البحر، لكنها ليست منطقة سكنية".

وأشار العامر إلى أنّ "لجنة الطوارئ بصدد تقييم الوضع لطمأنة الناس ومعرفة مصدر التسرّب إن كانت بئرا نفطية"، وتابع "ستستمر حالة الطوارئ حتى تنتهي العملية".

ونشرت جريدة "الراي" الكويتية مقطع فيديو على حسابها في "تويتر" يظهر أنبوب نفط يسيل منه الخام الأسود على الأرض.

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