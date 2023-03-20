استئناف العمل بالتأشيرة الإلكترونية بين الأردن والعراق

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ووفق وكالة الأنباء العراقية، أكد الفرايه، أن الوزارة تقدم تسهيلات غير مسبوقة للمقيمين والقادمين العراقيين، مشيرا إلى توجيهات لتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على تأشيرة الدخول، واستئناف العمل على التأشيرة الإلكترونية بين الجانبين



من جانبه، دعا المندلاوي إلى التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين فيما يتعلق بالتعاون بين غرف التجارة والصناعة العراقية والأردنية، وتسهيل منح الفيزا للتجار ورجال الأعمال لدعم عجلة الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري



وبحث ضرورة تأمين الحدود بين البلدين، ودور الأردن في معالجة المشاكل التي قد تواجه الجالية العراقية والمستثمرين، وتقديم التسهيلات لدخول المسافرين بين البلدين عبر المنافذ البرية



كما دعا إلى معاودة اجتماعات المجلس الاقتصادي لغرض الإسراع بتنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة.