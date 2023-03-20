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رويترز: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل يدعو الحكومة الإسرائيلية للتنصل من تصريحات وزير المالية ضد الفلسطينيين

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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