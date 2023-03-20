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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصادر روسية: انتهاء اجتماع غير رسمي استمر 4 ساعات ونصف بين الرئيسين الروسي والصيني في موسكو
رويترز: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل يدعو الحكومة الإسرائيلية للتنصل من تصريحات وزير المالية ضد الفلسطينيين
رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء: لا يمكن أن ننسى أسرانا، ونعدهم بأن نبذل كل ما بوسعنا حتى تحرير آخر أسير من سجون العدو
رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء: طالبنا بحضور الإمارات لكن الجانب السعودي أكد أنه هو من يقود دول تحالف العدوان وأنه يمثل كل الأطراف
رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء: تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى سيكون في منتصف شهر رمضان المبارك ونأمل ألا يتنصل الطرف الآخر من التنفيذ
رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء: الطرف الآخر كان حريصا على الأسرى السعوديين وبعض القيادات بينما كنا حريصين على تحرير العدد الأكبر من أسرانا
رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء عبدالقادر المرتضى: الخلافات بين مرتزقة العدوان حالت دون الوصول إلى اتفاق شامل على قاعدة الكل مقابل الكل
مراسل العالم: مسلحون موالون لتركيا يعتدون بالأسلحة الثقيلة على احتفال بعيد النيروز بمديننة جنديرس السورية مما أدى الى 4 قتلى وعشرات الجرحى
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة بقيمة ملياري يورو لتزويد أوكرانيا بذخائر حربية
نورنيوز: التوصل الى اتفاقيات مهمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الايام الاخيرة وسيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب
مصادر روسية: انتهاء اجتماع غير رسمي استمر 4 ساعات ونصف بين الرئيسين الروسي والصيني في موسكو
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.